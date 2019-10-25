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Казахстан предлагает ЕЭК создать конкурентные условия на рынке жизненно важных лекарств

25 Октября 2019 22:40
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Казахстан предлагает ЕЭК создать конкурентные условия на рынке жизненно важных лекарств

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстан предлагает ЕЭК выработать предложения по созданию конкурентных условий на рынках жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом сообщил Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин сегодня в Москве в ходе заседания Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств стран ЕАЭС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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А.Мамин обратил внимание на ситуацию вокруг потребительского рынка лекарственных средств на пространстве ЕАЭС.

«Мы постепенно движемся к общему рынку лекарственных средств. Помимо базовых соглашений Комиссии принято уже 47 актов второго уровня. Однако автоматического взаимного признания регистрационных удостоверений лекарственных средств достичь не удалось», - сказал Премьер-Министр.

«Согласитесь, неэффективно подвергать дополнительной проверке продукцию известных мировых производителей, если в одной из стран уже проведена проверка и процедура регистрации?» - обратился А.Мамин к коллегам по ЕАЭС.

«Поэтому предлагаем Комиссии выработать предложения по созданию конкурентных условий на рынках жизненно важных лекарственных препаратов», - резюмировал глава Правительства РК.

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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Здравоохранение, ЕАЭС,
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Нарымбек Исмагулов

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