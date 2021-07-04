Казахстан празднует Национальный День домбры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане празднуют Национальный день домбры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальный день домбры отмечается каждый год в первое воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 4-е число.

Напомним, праздник был учрежден Указом Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2018 году. С тех пор уже третий год по всей стране отмечается данный праздник. День домбры был учрежден в целях консолидации общества вокруг идеи национальной культуры.

Как отмечал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, невозможно представить самобытную культуру и искусство нашего народа без домбры.

«Мы гордимся тем, что наш национальный музыкальный инструмент является культурным наследием, признанным мировым сообществом. Беречь и передавать от отца к сыну это бесценное достояние – священная обязанность каждого из нас», - подчеркивал Глава государства, отмечая роль инструмента в духовной жизни каждого казахстанца.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации праздничные мероприятия в честь Национального дня домбры проходят больше в онлайн-формате - казахстанцы организуют челленджи в социальных сетях.

К примеру, Карагандинская универсальная научная библиотека имени Н. В. Гоголя подвела итоги челленджа «Сал домбыра, Сарыарқа». Мероприятие проходило с 28 июня по 3 июля и было посвящено Национальному дню домбры. Более 100 домбристов подхватили клич и исполнили кюи, терме, жыр и другие казахские музыкальные произведения на своих инструментах.

Также ожидается, что на центральной площади международного выставочного центра ЭКСПО в Нур-Султане сегодня состоится специальное мероприятие, посвященное празднику.

Отметим, что вчера в Нур-Султане открыли памятник известной кюйши Дине Нурпеисовой. Мероприятие на высоком уровне было приурочено ко Дню домбры.



