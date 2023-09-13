Казахстан позиционирует себя как выгодное направление для инвестиций в конкретные отрасли - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аналитик по глобальным экономическим рискам Люк Родехеффер опубликовал статью о новом экономическом курсе Казахстана, основываясь на недавнем послании к народу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

В своем недавнем послании к народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обнародовал всеобъемлющий план, направленный на экономические реформы и новый экономический курс страны. Эти реформы имеют огромное значение для иностранных инвестиций и экономических отношений Казахстана с другими странами. Среди ключевых моментов - индустриализация, диверсификация, переход к зеленой энергетике, упрощение налогового кодекса и акцент на прозрачности и справедливости в управлении. В совокупности эти меры свидетельствуют об активном подходе Казахстана к привлечению иностранных инвестиций и укреплению экономических связей во всем мире.

Президент понимает необходимость диверсификации и самообеспечения. Поставив перед собой амбициозную задачу развития таких областей, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, а также тяжелое машиностроение, Казахстан позиционирует себя как выгодное направление для инвестиций в конкретные отрасли. В то же время акцент на ускорении развития производственного сектора хорошо сочетается с глобальными тенденциями, когда производство активно восстанавливается в период после коронавируса.

Еще одной важной реформой, направленной на упрощение ведения бизнеса, является упрощение процесса государственных закупок. Акцент на принципе приоритета качества товаров над ценой и стремление к полной автоматизации процедур, вероятно, сократят бюрократическую волокиту и повысят прозрачность, тем самым поощряя иностранные компании участвовать в государственных тендерах. Упрощение этих бюрократических процессов делает Казахстан более привлекательным для инвесторов, и этот фактор часто учитывается иностранными предприятиями, прежде чем выходить на новые рынки.

Курс Президента на стабильный экономический рост в 6-7% с целью удвоения объема национальной экономики до 450 миллиардов долларов к 2029 году амбициозна, но свидетельствует о твердой приверженности макроэкономической стабильности, еще одному ключевому показателю, к которому внимательно относятся иностранные инвесторы. Более того, предложение решить проблему недостаточного корпоративного кредитования и разморозить банковские активы на сумму 5 миллиардов долларов для экономического оборота указывает на позитивный шаг в направлении увеличения ликвидности на рынке, что часто является «зеленым флагом» для инвесторов.

Налоговые реформы, направленные на цифровизацию и упрощение, в сочетании с сокращением числа видов налогов обеспечивают более простую и менее обременительную налоговую среду. Переход к сервисной модели взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками и прогрессивной модели налогообложения - это шаги, которые хорошо согласуются с международными нормами. Эти корректировки имеют решающее значение для создания благоприятной среды для иностранных инвесторов, которые часто стремятся к простоте и ясности регулирования.

Не менее важным является стремление Казахстана к экологичному и устойчивому развитию. Уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии и даже открывая возможность строительства атомной электростанции путем общенационального референдума, Казахстан прокладывает путь для масштабных инвестиций в устойчивые технологии. Это разумный шаг, учитывая глобальную тенденцию к устойчивому развитию и увеличение числа «зеленых» фондов, ищущих возможности для социально-ответственного инвестирования.

Кроме того, стратегическое расположение Казахстана как важного транзитного узла между Азией и Европой представляет собой бесценное предложение для иностранных инвесторов. Планы по развитию Транскаспийского маршрута и транспортного коридора Север-Юг не только способствуют его внутренней логистике, но и делают его привлекательным направлением для международных компаний, стремящихся повысить эффективность своих цепочек поставок.

Также подход страны к цифровизации с целью превращения в IT-нацию направлен на привлечение иностранных инвестиций, имеющих высокую капитализацию в технологии. Страна планирует увеличить экспорт IT-услуг до 1 миллиарда долларов к 2026 году и стремится стать платформой для продажи вычислительных мощностей глобальным игрокам. Это могло бы привлечь значительные потоки прямых иностранных инвестиций в Казахстан, особенно из стран, которые являются лидерами в области технологий.

Подводя итог, можно сказать, что в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана изложен план, который не только направлен на достижение самообеспечения, но и вписывает Казахстан в мировые экономические тенденции. План направлен на то, чтобы сделать условия для ведения бизнеса проще, прозрачнее, тем самым более привлекательными для иностранных инвесторов. Эти реформы могут стать решающим фактором для Казахстана, сделав его местом притяжения для диверсифицированных иностранных инвестиций и ключевого игрока в региональных и глобальных экономических альянсах.