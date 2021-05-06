Казахстан повысит эффективность расследования авиационных происшествий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проведена кардинальная реформа подходов по управлению гражданской авиации, передает МИА «Казинформ».

Цель реформы - исполнение поручения Главы государства касательно выявления причин и условий способствующих авиакатастрофам, привлечение виновных к ответственности, а также улучшение эффективности госрегулирования авиаперевозок и ориентирование на модели Британского государственного агентства гражданской авиации и Агентства безопасности авиации ЕС. Принятые меры позволили повысить эффективность контроля и надзора, улучшить имидж гражданской авиации Казахстана на международной арене.

Была создана АО «Авиационная администрация Казахстана» (со 100%-м участием государства), основной функцией которой является технический контроль и надзор в области безопасности полетов и авиационной безопасности. Такой подход был внедрен впервые в Казахстане и среди стран СНГ. Подобная модель управления распространена во всех странах Европейского агентства гражданской авиации (EASA), применяется в развитых странах (Сингапур, ОАЭ, Франция и др.) и признана ИКАО. Новая модель регулирования отрасли гражданской авиации полностью соответствует документам ИКАО и не противоречит нашему законодательству.

Государственные функции, формирующие власть в сфере гражданской авиации, остаются за Комитетом гражданской авиации: определение государственной политики, принятие НПА, осуществление тарифного регулирования, определение стратегии и назначение руководства уполномоченной организации.

При внедрении такого подхода учитывалась мировая практика по разделению функций регулятора и органа, ответственного за государственную политику. Такая модель соответствует передовому международному опыту. Так, в США политику в области транспорта осуществляет Управление транспорта (Department of Transport), а Федеральное управление гражданской авиации (FAA) занимается реализацией контрольно-надзорных функций. Во Франции ответственным за политику является Министерство транспорта, моря и рыболовства, а контрольно-надзорную деятельность осуществляет Генеральный директорат гражданской авиации (DGCA). Аналогичная модель используется в Сингапуре, ОАЭ, Австралии, Новой Зеландии, Чехии и других странах.

При таком подходе уровень соответствия стандартам ИКАО по безопасности полетов составляет: в США – 91%, Франции – 95%, Сингапуре – 98%, ОАЭ – 98%, Австралии – 83%, Новой Зеландии – 84%, Чехии – 91%.

По итогам аудита ИКАО (2017) уровень соответствия Казахстана стандартам по безопасности полетов составляет 74%. Данный результат выше среднемирового уровня (63%) и практически соответствует среднеевропейскому (76%). По авиационной безопасности уровень соответствия Казахстана стандартам ИКАО составляет 83%, что на 11% выше среднемирового (72%).

В целом, благодаря созданию ААК, стало возможным успешное устранение главных замечаний ИКАО, которые были выявлены еще во время аудита 2009 года: недостаток квалифицированных сотрудников и недостаток эффективного контроля над сертификацией авиакомпаний и воздушных судов. Вследствие недостатка квалифицированных сотрудников наблюдалась низкая эффективность контроля над сертификацией авиакомпаний и воздушных судов. В какой-то мере он велся в декларативном порядке, то есть люди не выезжали на место, чтобы осмотреть самолет, продлить его воздушную годность, а делали это только на бумаге, не имея при этом достаточной квалификации.

Внедренная модель повысила качество проведения сертификации и контроля. Улучшение условий труда позволило ААК стать конкурентной в отрасли и дало возможность привлекать высококвалифицированных профессионалов гражданской авиации. Авиационным инспекторам обеспечивается комплекс постоянного обучения, повышения квалификации и равные условия труда с предприятиями отрасли. В качестве руководителя привлечен Питер Гриффитс, имеющий большой опыт в авиации. Необходимо отметить, что привлечение компетентных зарубежных специалистов является распространенной мировой практикой (Сингапур, ОАЭ и др.). Такие специалисты оказывают положительное влияние на воспитание новых кадров из числа местных профессионалов, и способствуют передаче опыта.

В сфере безопасности полетов и авиационной безопасности Авиационной администрацией в 2020 году проведено: 65 инспекционных проверок, 9 сертификаций авиакомпаний, 17 аудитов в сфере аэронавигации, 31 сертификаций аэродромов, 19 инспекционных проверок аэродромов. По результатам которых приостановлена деятельность 8-и авиакомпаний, не соблюдающих требования по безопасности полетов, в том числе «Бек Эйр», 3 авиакомпаний, занимавшихся незаконной перевозкой сомнительных грузов, что вызвало негативную реакцию со стороны Совета Безопасности ООН, и др.

В момент серьезных вызовов новая модель проявила оперативность и гибкость, тем самым доказав свою состоятельность и эффективность. Положительные результаты стали возможны, в том числе, благодаря устранению устоявшихся связей между инспекторами и авиапредприятиями, которые имели коррупционные риски и не обеспечивали объективное и независимое принятие решений. Как результат Авиационная администрация демонстрирует компетентную, объективную и независимую от внешних факторов работу.

Важно отметить, что одним из самых низких показателей по итогам Аудита ИКАО в 2009 и 2016 годах является направление расследования авиационных происшествий и инцидентов. На данный вопрос не раз акцентировалось внимание и отмечалась необходимость усиления соответствующего подразделения, ответственного за расследования. В настоящее время в целях успешного прохождения предстоящего аудита ИКАО прорабатывается вопрос повышения эффективности работы данного направления. Рассматриваются различные варианты, в том числе делегирование функций Управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов (УРАПИ) МИИР РК межгосударственному или региональному органу по расследованию инцидентов (например, в Межгосударственный авиационный комитет). После детального изучения данного вопроса будет принято соответствующее решение.