31 Мая 2022 13:44

Казахстан повысил индекс открытости бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан повысил индекс открытости бюджета, переместившись в международном рейтинге с 37-го места на 28-ое. Об этом сообщила руководитель центра исследований «Сандж» Жанар Джандосова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас примерно такая же система, как в России. Тем не менее, в России 73 балла, а мы все еще на 10 баллов ниже», - сказала Жанар Джандосова на брифинге в Министерстве финансов, отметив, что за год Казахстан набрал 5 баллов дополнительно (годом ранее у нашей страны было 58 баллов, теперь – 63 балла).

По ее словам, Казахстану удалось обогнать Кыргызстан и Монголию.

«Казахстан в 2019 году предоставлял ограниченную информацию (по бюджету - прим. авт.). В этом году мы уже предоставляем достаточно информации гражданскому обществу, чтобы оно могло вести свободные дебаты. В этом году Казахстан обогнал Кыргызстан и Монголию. Азербайджан, Турция и Таджикистан пока остаются внизу», - сообщила социолог.

«На общественном совете мы выдвинули требования, чтобы работать с Министерством финансов. Основной документ, по которому ставятся оценки, это проект бюджета. Из 110 вопросов к нему относятся 55. Это самый важный документ, по которому гражданское общество может судить – что планируется, какая социально-экономическая политика, какая инфраструктурная, что будет изменено. К сожалению, именно по этому документу у нас самый низкий балл – всего 49», - добавила Ж. Джандосова.