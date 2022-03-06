Казахстан повел в счете с Норвегией в квалификации Кубка Дэвиса

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В Осло проходит квалификационная встреча Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Норвегии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В третьем матче казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов сыграли с норвежским дуэтом Симен Сунне Братхольм — Виктор Дурасович.

В первом сете казахстанские теннисисты обыграли норвежцев — 7:6, во втором 6:3.Таким образом, Казахстан после трех матчей ведет в счете в противостоянии с Норвегией — 2:1.В следующем матче игрового дня, Александр Бублик встретится с Каспером Руудом.







