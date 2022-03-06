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    21:03, 05 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан повел в счете с Норвегией в квалификации Кубка Дэвиса

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    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В Осло проходит квалификационная встреча Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Норвегии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В третьем матче казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов сыграли с норвежским дуэтом Симен Сунне Братхольм — Виктор Дурасович.

    В первом сете казахстанские теннисисты обыграли норвежцев — 7:6, во втором 6:3.
    Таким образом, Казахстан после трех матчей ведет в счете в противостоянии с Норвегией — 2:1.
    В следующем матче игрового дня, Александр Бублик встретится с Каспером Руудом.




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