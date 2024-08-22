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    09:45, 22 Август 2024 | GMT +6

    Казахстан потратил на импортные лекарства $1 млрд

    Дәрілер
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В январе-июне импорт лекарств составил $1,06 млрд. Такого большого объема по итогам I полугодия не было по меньшей мере с 2019 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Тelegram-канал Первого кредитного бюро.

    В годовом исчислении стоимость зарубежных поставок номинально увеличилась на 56%. Предыдущий скачок отмечался 2 года назад. Правда, в силе он заметно уступал нынешнему – 39%.

    Рекорды бьют и физические объемы импорта – 18,9 тыс. тонн. К тому же периоду 2023 года это больше на 38%.

    Список стран, откуда Казахстан привозил лекарства, довольно длинный. Наиболее заметную долю от общей суммы в нем имеют:

    • Германия - 16% ($173,3 млн);
    • Индия - 9% ($93,4 млн); 
    • Италия - 7% ($74,1 млн);
    • Россия – 6% ($58 млн).

    Примечательно, что последняя страна формирует 27% совокупного веса поставок – 5,2 тыс. тонн.

    Зза 6 месяцев в самом Казахстане произвели лекарства на 87,3 млрд тенге  ($194,4 млн).

     

    Теги:
    Здравоохранение Аптеки Здоровье Статистика Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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