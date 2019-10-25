Казахстан потерял пять позиций в обновленном рейтинге FIFA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана потеряла пять позиций в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд по состоянию на октябрь 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

По итогам месяца наша сборная расположилась на 121 месте.

Напомним, что в октябре сборная Казахстана сыграла два матча в квалификации чемпионата Европы-2020 против сборных Кипра (1:2) и Бельгии (0:2).

Рейтинг ФИФА

1. Бельгия - 1755

2. Франция - 1726

3. Бразилия - 1715

4. Англия - 1651

5. Уругвай - 1642

6. Португалия - 1632

7. Хорватия - 1631

8. Испания - 1625

9. Аргентина - 1617

10. Колумбия - 1615 ...

37. Россия – 1474

53. Шотландия - 1406

93. Кипр - 1263

121. Казахстан - 1157

209. Сан-Марино – 831