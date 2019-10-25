-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
вчера 23:00
-
-
Казахстан потерял пять позиций в обновленном рейтинге FIFA
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана потеряла пять позиций в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд по состоянию на октябрь 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
По итогам месяца наша сборная расположилась на 121 месте.
Напомним, что в октябре сборная Казахстана сыграла два матча в квалификации чемпионата Европы-2020 против сборных Кипра (1:2) и Бельгии (0:2).
Рейтинг ФИФА
1. Бельгия - 1755
2. Франция - 1726
3. Бразилия - 1715
4. Англия - 1651
5. Уругвай - 1642
6. Португалия - 1632
7. Хорватия - 1631
8. Испания - 1625
9. Аргентина - 1617
10. Колумбия - 1615 ...
37. Россия – 1474
53. Шотландия - 1406
93. Кипр - 1263
121. Казахстан - 1157
209. Сан-Марино – 831
- Канат Ислам в любом случае будет боксировать с Канело - Нельсон Лопес
- Канат Ислам и Уолтер Каутондоква провели дуэль взглядов перед боем в Алматы
- Казахстанский военный спортсмен стал чемпионом «Большого шлема» в Абу-Даби
- ХК «Барыс» вел в счете 2:0 и проиграл в пятом овертайме подряд
- ЧА по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров: казахстанец завоевал «серебро»
- Состоялся телефонный разговор Елбасы и бывшего Короля Испании Хуана Карлоса I
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана