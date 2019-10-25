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Казахстан потерял пять позиций в обновленном рейтинге  FIFA

25 Октября 2019 15:31
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Казахстан потерял пять позиций в обновленном рейтинге  FIFA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана потеряла пять позиций в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд по состоянию на октябрь 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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По итогам месяца наша сборная расположилась на 121 месте.

Напомним, что в октябре сборная Казахстана сыграла два матча в квалификации чемпионата Европы-2020 против сборных Кипра (1:2) и Бельгии (0:2).

Рейтинг ФИФА

1. Бельгия - 1755

2. Франция - 1726

3. Бразилия - 1715

4. Англия - 1651

5. Уругвай - 1642

6. Португалия - 1632

7. Хорватия - 1631

8. Испания - 1625

9. Аргентина - 1617

10. Колумбия - 1615 ...

37. Россия – 1474

53. Шотландия - 1406

93. Кипр - 1263

121. Казахстан - 1157

209. Сан-Марино – 831

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Ключевые слова: Спорт,
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