РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:47, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан потерял одну позицию в медальном зачете Азиады

    Азиатские игры в Китае Ханчжоу
    Фото: Sports.kz.

    После третьего медального дня соревнований на Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) Казахстан имеет в копилке девять медалей — две серебряные и семь бронзовых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В третий медальный день Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (Китай) казахстанские спортсмены завоевали четыре медали — одну серебряную и три бронзовые.

    «Серебро» стране принесла мужская сборная по пулевой стрельбе в составе Бахтияра Ибраева, Андрея Худякова и Асадбека Назиркулиева: они заняли второе место в соревнованиях по стрельбе с десяти метров по движущейся мишени. Что касается бронзовых наград, то на третью ступень пьедестала у Казахстана сегодня поднялись дзюдоист Нурлыхан Шархан (весовая категория до 100 килограммов), фехтовальщик Эльмир Алимжанов и стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле, которые выступили в смешанных командных соревнованиях по стрельбе с десяти метров из пневматической винтовки.

    В медальном зачете Казахстан потерял одну позицию, опустившись с 15-го места на 16-е.

    Абсолютным лидером турнира по-прежнему является Китай, который уже завоевал 95 медалей — 53 золотые, 29 серебряных и 13 бронзовых. На втором месте — Южная Корея — 49 медалей (14 золотых, 16 серебряных, 19 бронзовых). Замыкает тройку лучших команд континентального первенства Япония — у нее 46 медалей (8 золотых, 20 серебряных и 18 бронзовых).

    Что касается стран с постсоветского пространства, которым уступает Казахстан, то это Узбекистан — он идет на четвертом месте, имея в копилке 22 медали (5 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых); Таджикистан — 12-е место, 3 медали (1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая) и Кыргызстан — 14-е место, 1 медаль (одно «золото»).

    Топ-10 медального зачета Азиады-2023:

    1. Китай — 53-29-13 (95)
    2. Южная Корея — 14-16-19 (49)
    3. Япония — 8-20-18 (46)
    1. Узбекистан — 5-6-11 (22)
    2. Гонконг — 5-4-10 (19)
    3. Индия — 3-3-6 (12)
    4. Индонезия — 3-1-5 (9)
    5. Тайвань — 2-3-3 (8)
    6. Таиланд — 2-0-5 (7)
    7. Иран — 1-4-5 (10)
    1. Казахстан — 0-2-7 (9).
    Теги:
    Спорт
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    00:12, 30 Сентябрь 2023
    Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!