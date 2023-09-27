Казахстан потерял одну позицию в медальном зачете Азиады

После третьего медального дня соревнований на Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) Казахстан имеет в копилке девять медалей — две серебряные и семь бронзовых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В третий медальный день Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (Китай) казахстанские спортсмены завоевали четыре медали — одну серебряную и три бронзовые.

«Серебро» стране принесла мужская сборная по пулевой стрельбе в составе Бахтияра Ибраева, Андрея Худякова и Асадбека Назиркулиева: они заняли второе место в соревнованиях по стрельбе с десяти метров по движущейся мишени. Что касается бронзовых наград, то на третью ступень пьедестала у Казахстана сегодня поднялись дзюдоист Нурлыхан Шархан (весовая категория до 100 килограммов), фехтовальщик Эльмир Алимжанов и стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле, которые выступили в смешанных командных соревнованиях по стрельбе с десяти метров из пневматической винтовки.

В медальном зачете Казахстан потерял одну позицию, опустившись с 15-го места на 16-е.

Абсолютным лидером турнира по-прежнему является Китай, который уже завоевал 95 медалей — 53 золотые, 29 серебряных и 13 бронзовых. На втором месте — Южная Корея — 49 медалей (14 золотых, 16 серебряных, 19 бронзовых). Замыкает тройку лучших команд континентального первенства Япония — у нее 46 медалей (8 золотых, 20 серебряных и 18 бронзовых).

Что касается стран с постсоветского пространства, которым уступает Казахстан, то это Узбекистан — он идет на четвертом месте, имея в копилке 22 медали (5 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых); Таджикистан — 12-е место, 3 медали (1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая) и Кыргызстан — 14-е место, 1 медаль (одно «золото»).

Топ-10 медального зачета Азиады-2023:

Китай — 53-29-13 (95) Южная Корея — 14-16-19 (49) Япония — 8-20-18 (46)

Узбекистан — 5-6-11 (22) Гонконг — 5-4-10 (19) Индия — 3-3-6 (12) Индонезия — 3-1-5 (9) Тайвань — 2-3-3 (8) Таиланд — 2-0-5 (7) Иран — 1-4-5 (10)