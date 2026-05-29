Казахстан построит школы в трех регионах России — Жумангарин

Казахстан планирует построить школы в трех регионах России. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, ранее Россия выступила с инициативой строительства трех школ в Казахстане — в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях.

— Соответственно, мы выступили с инициативой построить в Оренбургской области, в Омске и в Астрахани. С Оренбургом, насколько я знаю, земельный участок уже согласовали, Астрахань и Омск — согласовываются. И когда все это будет готово, мы одновременно подпишем, — сказал зампремьера в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Жумангарин уточнил, что школы будут смешанного формата обучения. Дети будут изучать как казахский, так и русский языки.

— В ближайшее время это будет реализовываться. Как только соглашение подпишется, школу построим. Год, полтора максимум ее построим, — добавил он.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал развитие российско-казахстанского сотрудничества в сфере образования, отметив реализацию совместных проектов по строительству школ и запуску образовательных инициатив.