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Казахстан постоянно продвигает идею сотрудничества с региональными партнерами – Мухтар Тлеуберди
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проходит круглый стол ОБСЕ по Афганистану, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За 28 лет независимости Казахстан постоянно продвигал и выступал за идею тесного сотрудничества с нашими региональными партнерами, с кем мы имеем общую историю, культуру и традицию. Географическое месторасположение стран Центральной Азии предоставляет очень сильную базу для взаимного сотрудничества. В то же время новые возможности для сотрудничества открылись благодаря первому неформальному заседанию центральноазиатских лидеров в нашей столице в прошлом году. Сегодня наши лидеры демонстрируют уверенность и развитие общих подходов и задач. К примеру, в августе 2018 года региональные лидеры встретились в Туркменистане для того, чтобы обсудить меры, направленные на развитие Аральского моря, находящегося в бедственном положении», - сказал министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, приветствуя участников.
По словам министра, одна из ключевых сложностей для настоящего и будущего нашего региона (Центральной Азии) связана со стабильностью в Афганистане.
«Мы считаем, что мир, стабильность и устойчивое развитие Афганистана, безусловно, даст новый импульс развитию стран Центральной Азии. Казахстан, как активный адвокат межрегионального сотрудничества и процессов Центральной Азии стремится к тому, чтобы направить усилия на взаимное понимание и доверие среди региональных игроков. Афганистан полностью вернулся к мирному процессу и мирной жизни, он остается одним из важных приоритетов для казахстанской политики в международном поле», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Отметим, что в числе участников мероприятия – главы полевых миссий ОБСЕ в Центральной Азии, представители миссии ООН по содействию Афганистана, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии, ШОС, СВМДА.
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