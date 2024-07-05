Казахстан поставил заслон перед разломом между Западом и Востоком – Аркадий Дубнов

Астанинская декларация ШОС является большим концептуальным документом, в котором суммированы позиции и взгляды всех государств-членов Организации. По мнению эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова Казахстану благодаря инициативности Президента Касым-Жомарта Токаева во время председательства в ШОС удалось не допустить конфронтации Востока с Западом и сохранить дружеские дипломатические отношения с зарубежными партнерами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Политолог отметил, что сегодня ШОС продолжает институционализироваться и расширяться. От ШОС ожидается ее определяющая роль в решении проблем мировой безопасности, не только военно-политической, но и продовольственной, и социальной.

Однако в Организации сохраняются проблемные моменты, сопряженные, в первую очередь, с противоречиями как между отдельными ее членами, так и существующим конфликтным потенциалом отдельных из участников с внешними субъектами. Кроме того, сдерживающим фактором выступает ограниченность ее функционала.

— Не могу все-таки сказать, что ШОС стал важнейшим элементом мировой безопасности. Да, это влиятельная структура, но она не имеет исполнительных функционалов. Она является исключительно политической организацией, без строгого устава, без силовой составляющей, — отметил он.

Как отмечает эксперт, принимая председательство в ШОС в 2023 году, Президент Казахстана «поставил заслон перед скатыванием постсоветского региона в разлом между Западом и Востоком». В этом отношении Казахстан проводит последовательную инициативную деятельность, а не ограничивается исключительно риторикой.

— Касым-Жомарт Токаев проявлял инициативу, которая еще несколько месяцев назад казалась нереализуемой — имею в виду его попытку примирить и предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией. Не быть пока посредником и не навязывать себя как посредника в решении конфликта, как это делают некоторые страны, — сказал эксперт. — То есть старт миротворчеству задан, и в этом заслуга в том числе и Казахстана.

Политолог также обратил внимание на количество и масштаб проведенных мероприятий в рамках года председательства в ШОС.

— Организовано достаточно большое число крупных мероприятий по целому ряду актуальных направлений в политике, экономике и гуманитарной сферах. В этом смысле, Казахстан сделал очень много, — считает Аркадий Дубнов.

Политолог также обратил внимание на содержательный характер Астанинской декларации ШОС. По его словам, это большой концептуальный документ.

— Астанинская декларация ШОС является суммой позиций всех членов ШОС. Там отражены позиции практически всех стран, которые могут быть сводимы к определенному компромиссу. Я бы отметил, что на уровне декларации утверждено значение регионального сотрудничества пяти центральноазиатских государств. Вот этот момент является признанием международной субъектности «пятерки», — сказал эксперт.

Еще одним достижением казахстанского председательствования Аркадий Дубнов назвал решение стран-членов ШОС придать больший вес Генеральному секретарю и секретариату ШОС.

— Это гораздо более институционализирует организацию, ведь ранее Генеральный секретарь не обладал правом собственной инициативы. Поэтому данное решение дорогого стоит с точки зрения укрепления реального влияния ШОС на принимаемые ею решения. Думаю, что выбор Астаны кандидатуры на пост Генсека Организации был как-то тоже сопряжен и с идеями укрепления рабочих органов ШОС. Насколько я знаю, новый Генеральный секретарь — человек волевой и обладающий исполнительской дисциплиной, — отметил он.

Эксперт также высоко оценил организационную и протокольную сторону подготовки проведения Астанинского саммита ШОС.