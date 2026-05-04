Казахстан поставил в ФРГ 730 тысяч тонн нефти за три месяца до остановки транзита по «Дружбе»

Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу «КазТрансОйл» раскрыл объем поставок казахстанской нефти в Германию через трубопровод «Дружба» с начала 2026 года до приостановки транзита, передает корреспондент агентства Kazinform.

Прокачка нефти по системе «Дружба» остановилась с 1 мая из-за ограничений на территории России. Это приостановило поставки на немецкий НПЗ «PCK» в городе Шведт.

В ответ на запрос агентства Kazinform оператор назвал объемы отгруженной нефти в Германию в период с января по март 2026 года.

— В I квартале 2026 года поставки казахстанской нефти в Германию составили 730 тысяч тонн, что на 353 тысяч тонн больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года, — говорится в ответе заместителя генерального директора по производству Нуржана Кушжанова.

При этом в 2025 году Казахстан поставил в Германию 2,146 млн тонн нефти.

Вместе с этим в Министерстве энергетики сообщили, что в адрес ведомства не поступала официальная информация от российской стороны о прекращении или перенаправлении поставок казахстанской нефти.

— В настоящее время официальных уведомлений от российской стороны относительно ограничений по транзиту казахстанской нефти по направлению Атырау — Самара — нефтепровод «Дружба» не поступало. Вместе с тем, по имеющейся неофициальной информации, в связи с ограниченными техническими возможностями российской стороны, с 1 мая текущего года возможность прокачки нефти по данному маршруту отсутствует, — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Экспорт нефти возобновят после устранения технических ограничений, добавили в ведомстве.

Отметим, через систему «Дружба» Казахстан экспортирует около 3 млн тонн нефти из общего объема порядка 80 млн тонн.

Поставки осуществлялись по северной ветке нефтепровода через территорию России и Польши.

Эти объемы обеспечивали около 20–30% потребностей НПЗ в Шведте.

Напомним, 22 апреля министр энергетики РК Ерлан Аккенженов подтвердил остановку транзита казахстанской нефти через систему «Дружба» по территории России.

С немецкой стороны остановку поступления казахстанской нефти через территорию России подтвердили в Министерстве экономики Германии 23 апреля.

В связи с этим Минэнерго РК решило перераспределить поставки 260 тысяч тонн нефти по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тыс. тонн — в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн — в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).