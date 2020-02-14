Казахстан посетит эмир Катара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пятое заседание Казахстанско-Катарской совместной комиссии на высоком уровне состоялось в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешите от имени Правительства Республики Казахстан поприветствовать участников 5-го заседания казахстанско-катарской совместной комиссии на высоком уровне, а также выразить благодарность катарской стороне за приезд столь представительной делегации», - сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, открывая работу заседания.

Глава Миннацэкономики подчеркнул, что заседание носит ключевой характер, поскольку оно проводится в преддверии визита его Превосходительства Эмира Катара – шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани в Казахстан.

«Это ключевое мероприятие послужит мощным толчком в активизации отношений двух стран и подчеркнет дружественные связи между нашими народами. Для нас это огромная честь и высокий уровень ответственности. Поэтому сегодня мы рассмотрим вопросы по содержательному наполнению этого визита», - добавил Руслан Даленов.

Отметим, катарскую делегацию на казахстанско-катарской совместной комиссии на высоком уровне возглавил министр торговли и промышленности этой страны Али бен Ахмед аль-Кувари.