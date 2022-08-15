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Казахстан посетили почти 200 тыс. иностранных туристов
15 Августа 2022 22:08

Казахстан посетили почти 200 тыс. иностранных туристов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно данным информационной системы eQonaq, с начала года на территории страны побывали 195 149 иностранных туристов. Система, запущенная в ноябре 2020 года, охватывает 3 города республиканского значения и 14 областных центров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Система позволяет проводить анализ туристского потока и эффективно контролировать миграционную деятельность. Здесь зарегистрировано более 7300 мест размещения.

Регионы с преобладанием иностранных туристов согласно статистике этого года:

Алматы - 73 012;

Нур-Султан - 44 859;

Кызылординская область - 9735;

Мангистауская область - 9384 человек.

Из них 67% составляют туристы из Российской Федерации, 16% - Узбекистана, 6% - Турции, 4% - КНР и 7% - других государств.

На сайте eQonaq.kz ежемесячно публикуются все статистические данные по иностранным туристам.


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