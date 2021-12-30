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Казахстан попал сразу в два топ-рейтинга УЕФА за 2021 год

30 Декабря 2021 23:19
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Казахстан попал сразу в два топ-рейтинга УЕФА за 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт УЕФА назвал лидеров рейтингов за 2021 год по версии организации — Казахстан вошел сразу в два списка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Клубный рейтинг ассоциаций, женский футбол (коэффициенты за пять лет):

1. (=) Франция — 80,666
2. (=) Германия — 70,666
3. (=) Англия — 64,333
4. (=) Испания — 60,500
5. (=) Швеция — 33,166
6. (=) Чехия — 31,833
7. (=) Дания — 27,750
8. (+2) Италия — 27,000
9. (+2) Исландия — 24,250
10. (-1) Казахстан — 23,000

Рейтинг мужских футзальных сборных:

1. (=) Испания — 2493,789
2. (+1) Россия — 2464,226
3. (-1) Португалия — 2450,616
4. (=) Казахстан — 2385,842
5. (+2) Хорватия — 2051,042
6. (-1) Сербия — 2050,143
7. (-1) Азербайджан — 2015,589
8. (=) Италия — 1934,516
9. (+1) Чехия — 1887,535
10. (-1) Украина — 1856,420.


Напомним, в преддверии ЕВРО-2022 сборная Казахстана по футзалу проведет УТС в Нур-Султане. Начало сборов запланировано на 4 января. Также в январе сборная Казахстана сыграет два товарищеских матча в Киеве против Украины. Точные даты игр станут известны позже.


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