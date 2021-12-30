Казахстан попал сразу в два топ-рейтинга УЕФА за 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт УЕФА назвал лидеров рейтингов за 2021 год по версии организации — Казахстан вошел сразу в два списка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Клубный рейтинг ассоциаций, женский футбол (коэффициенты за пять лет):

1. (=) Франция — 80,666

2. (=) Германия — 70,666

3. (=) Англия — 64,333

4. (=) Испания — 60,500

5. (=) Швеция — 33,166

6. (=) Чехия — 31,833

7. (=) Дания — 27,750

8. (+2) Италия — 27,000

9. (+2) Исландия — 24,250

10. (-1) Казахстан — 23,000

Рейтинг мужских футзальных сборных:

1. (=) Испания — 2493,789

2. (+1) Россия — 2464,226

3. (-1) Португалия — 2450,616

4. (=) Казахстан — 2385,842

5. (+2) Хорватия — 2051,042

6. (-1) Сербия — 2050,143

7. (-1) Азербайджан — 2015,589

8. (=) Италия — 1934,516

9. (+1) Чехия — 1887,535

10. (-1) Украина — 1856,420.

Напомним, в преддверии ЕВРО-2022 сборная Казахстана по футзалу проведет УТС в Нур-Султане. Начало сборов запланировано на 4 января. Также в январе сборная Казахстана сыграет два товарищеских матча в Киеве против Украины. Точные даты игр станут известны позже.