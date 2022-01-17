Казахстан понес вторую потерю за день на Australian Open-2022

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - В рамках Australian Open-2022 свой первый матч провел казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Занимающий 180-ю позицию в рейтинге ATP Кукушкин встретился с 41-й ракеткой мира из США Томми Полом. В итоге казахстанец потерпел поражение в трех партиях — 3:6, 4:6, 2:6.

Стоит отметить, что сегодня другой спортсмен из Казахстана Александр Бублик (37) был более успешен на старте соревнований в Мельбурне, обыграв американца Эрнесто Эскобедо (141) — 3:6, 7:6, 6:3, 6:3.

В женской «одиночке» Юлия Путинцева (42) сенсационно уступила Хармони Тан из Франции (107).