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Казахстан понес три потери за день на молодежном Кубке мира-2023 по боксу

17 Марта 2023, 20:27
Казахстан понес три потери за день на молодежном Кубке мира-2023 по боксу Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сразу три казахстанских боксера вылетели с молодежного Кубка мира в Будве (Черногория) в третий день соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 54 кг Жансери Кошербаев проиграл азербайджанцу Омару Асанли (1:4); в весовой категории до 67 кг Онер Сеилхан уступил кубинскому боксеру Сантойе Давиду Мануэлю (0:5); в весовой категории до 71 кг Санжар-Али Бегалиев потерпел поражение в противостоянии с бразильцем Тауаном да Силвой (2:3).

Изначально в заявке сборной Казахстана на турнир было двенадцать боксеров: Аманат Нурлыбек (48 кг), Ислам Машкентаев (51 кг), Жансери Кошербаев (54 кг), Нурбек Мурсал (67 кг), Онер Сеилхан (67 кг), Санжар-Али Бегалиев (71 кг), Ислам Советов (71 кг), Алихан Нурзак (75 кг), Дихан Шайкыбеков (75 кг), Даулет Тулемисов (80 кг), Нуржан Думан (92 кг), Ерсултан Сапар (+92 кг).


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