22:17
16 Мая 2022 21:55
Казахстан понес седьмую потерю на женском ЧМ-2022 по боксу
СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Гульсая Ержан провела свой четвертьфинальный бой на чемпионате мира-2022 по боксу в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В 1/4 финала в весовой категории до 81 килограмма Ержан встретилась с Габриэле Стонкуте из Литвы и потерпела поражение единогласным решением судей.
Таким образом, Гульсая Ержан не смогла выйти в полуфинал и досрочно завершила выступление на турнире.
Ранее в составе сборной Казахстана с ЧМ-2022 также вылетели еще шесть спортсменок: Назым Кызайбай (50 кг), Римма Волосенко (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Дарига Шакимова (66 кг), Надежда Рябец (75 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Также проиграла Ангелина Лукас (52 кг), выступавшая за команду Fair Chance Team под флагом IBA.
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