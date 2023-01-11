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Казахстан понес первую потерю в отборе Australian Open-2023

11 Января 2023, 15:42
Казахстан понес первую потерю в отборе Australian Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел полуфинальный матч квалификации Australian Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником 144-й ракетки мира Скатова на данной стадии был чилиец Николос Ярри, занимающий 155-е место в мировом рейтинге. Итогом встречи стала победа Ярри со счетом 4:6, 7:5, 6:1. За матч продолжительностью 2 часа 23 минуты Тимофей трижды подал навылет против 14 эйсов у соперника, а также совершил две двойные ошибки.

В финале отборочного раунда Николос Ярри встретится с американцем Эмилио Навой.

В предыдущем матче Скатов обыграл 215-ую ракетку планеты Николаса Морено де Альборана в двух сетах — 6:3, 6:4.

Фото: ktf.kz

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