Казахстан понес первую потерю в боксе на Азиаде

Казахстанская боксерша Римма Волосенко провела свой первый бой на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 60 кг Волосенко встретилась с представительницей Тайваня У Ши И и уступила ей раздельным решением судей.

Таким образом, Римма Волосенко не смогла выйти в четвертьфинал континентального первенства и досрочно завершила выступление на турнире. Это первая потеря сборной Казахстана по боксу на Азиаде.

Р. Волосенко является чемпионкой Азии-2019. Что касается ее соперницы, то У Ши И в 2019 году выигрывала серебряную медаль на чемпионате Азии, а в 2022-м заканчивала выступление на турнире с «бронзой».