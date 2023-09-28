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    17:36, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан понес первую потерю в боксе на Азиаде

    Казахстан понес первую потерю в боксе на Азиаде
    Фото: Sports.kz.

    Казахстанская боксерша Римма Волосенко провела свой первый бой на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала в весовой категории до 60 кг Волосенко встретилась с представительницей Тайваня У Ши И и уступила ей раздельным решением судей.

    Таким образом, Римма Волосенко не смогла выйти в четвертьфинал континентального первенства и досрочно завершила выступление на турнире. Это первая потеря сборной Казахстана по боксу на Азиаде.

    Р. Волосенко является чемпионкой Азии-2019. Что касается ее соперницы, то У Ши И в 2019 году выигрывала серебряную медаль на чемпионате Азии, а в 2022-м заканчивала выступление на турнире с «бронзой».

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Ринат Дусумов
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