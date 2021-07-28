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Казахстан понес еще одну потерю в боксе на Олимпиаде в Токио
28 Июля 2021 09:49
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по боксу. Первой из #teamKZ на ринг вышла Надежда Рябец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Представляя Казахстан в весовой категории до 75 кг, казахстанка провела первый бой против соперницы из Канады Тамары Тиболд.
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу канадской атлетки.
Напомним, что также сегодня на ринг выйдут Бекзат Нурдаулетов (до 81 кг) и Серик Темиржанов (до 57 кг) . Все поединки казахстанцев 28 июля пройдут в рамках утренней сессии.
Накануне сборная Казахстана понесла первые потери в боксе: борьбу в Токио завершили Аблайхан Жусупов (до 69 кг) и Василий Левит (до 91 кг).
Фото: НОК Казахстана, Турар Казангапов
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