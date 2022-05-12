12 Мая 2022 20:04

Казахстан понес еще одну потерю на женском ЧМ-2022 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Римма Волосенко стартовала на чемпионате мира-2022 по боксу в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем первом поединке на турнире Волосенко на стадии 1/16 финала в весовой категории до 60 кг сразилась с англичанкой Шоной Уитуэлл и проиграла ей единогласным решением судей.

Таким образом, Римма Волосенко стала уже четвертой спортсменкой из Казахстана, которая выбыла на старте ЧМ-2022. Ранее свои первые бои на турнире также проиграли Назым Кызайбай (50 кг), Аида Абикеева (63 кг) и Надежда Рябец (75 кг).

В 1/8 финала мирового первенства сегодня вышла Дина Жоламан. Она единогласным решением судей победила испанку Марию Мадуэньо.