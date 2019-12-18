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Казахстан поможет Афганистану в формировании системы противодействия коррупции
КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Cостоялся визит первого заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова в Афганистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.
В рамках визита проведены встречи с Генеральным прокурором, министром юстиции, руководителями Антикоррупционного центра и Судебного управления Верховного суда Афганистана.
В ходе переговоров с Генеральным прокурором Афганистана Мохаммадом Фарид Хамиди стороны договорились заключить меморандум о сотрудничестве между ведомствами.
Отмечая заинтересованность Казахстана в скорейшей стабилизации ситуации в Афганистане, О.Бектенов выразил готовность Агентства оказать всестороннюю поддержку компетентным органам дружественной страны, в частности посредством организации регулярного краткосрочного обучения афганских коллег в Казахстане, проведения онлайн-семинаров и других форм повышения квалификации.
Наряду с этим, первый заместитель главы антикоррупционного ведомства встретился со студентами и преподавателями Американского университета Афганистана.
У аудитории вызвал живой интерес опыт Казахстана в выстраивании комплексной антикоррупционной политики, цифровизации государственных услуг, формировании в обществе идеологии добропорядочности.
По итогам встречи достигнута договоренность о проведении сотрудниками Агентства и известными казахстанскими экспертами регулярных лекций и семинаров для студентов университета посредством видеоконференцсвязи.Визит в Афганистан стал следующим шагом последовательно проводимой Антикоррупционной службой Казахстана работы по поддержке афганских коллег в восстановлении законности и правопорядка.
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