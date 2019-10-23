Казахстан получит передовой японский опыт в области архивации данных – Нурсултан Назарбаев

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – О проекте «Архив-2025» в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» рассказал Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Именно обращаясь к культурно-историческому коду моего народа, два года назад я инициировал программу «Рухани жаңғыру», ориентированную на возрождение духовных ценностей. Одним из главных элементов программы «Рухани жаңғыру» является проект «Архив-2025», который включает в себя фундаментальные исследования всех отечественных, зарубежных архивов начиная с античности и заканчивая современностью», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе презентации проекта Правительства Японии по поддержке казахстанской программы «Архив-2025» в Токио.