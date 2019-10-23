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Казахстан получит передовой японский опыт в области архивации данных – Нурсултан Назарбаев
23 Октября 2019 12:10
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – О проекте «Архив-2025» в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» рассказал Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Именно обращаясь к культурно-историческому коду моего народа, два года назад я инициировал программу «Рухани жаңғыру», ориентированную на возрождение духовных ценностей. Одним из главных элементов программы «Рухани жаңғыру» является проект «Архив-2025», который включает в себя фундаментальные исследования всех отечественных, зарубежных архивов начиная с античности и заканчивая современностью», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе презентации проекта Правительства Японии по поддержке казахстанской программы «Архив-2025» в Токио.«Один из годов независимости был объявлен Годом истории Казахстана, другой год – Годом культуры. Мы по всему миру в архивах стали искать наши корни, нашу историю и находили их в различных странах и государствах, в том числе и в вашей стране. Хочу выразить благодарность Правительству Японии, лично господину Рехэй Миате – председателю агентства по культуре, за содействие и реализацию этой программы. Благодаря этому мы создадим электронное пространство, получим передовой японский опыт в области архивации данных», - отметил Первый Президент РК. Напомним, Елбасы находится с визитом в Японии. В ходе своего визита Нурсултан Назарбаев также принял участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито.
Ключевые слова: Япония, Первый Президент - Елбасы,
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