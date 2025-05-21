Казахстан получит еще один заем от Международного банка реконструкции и развития

Как сообщил депутат Нуртай Сабильянов, соглашение о займе было подписано 12 декабря 2024 года в Астане. Однако сумма займа и сроки его погашения не были озвучены.

— Его целью является обеспечение доступа к качественной и стабильной инфраструктуре широкополосной связи в сельских населенных пунктах, где такое обслуживание отсутствует или является недостаточным, — сказал депутат.

Напомним, в декабре 2024 года сообщалось, что Казахстан возьмет три многомиллиардных займа на покрытие дефицита бюджета, в том числе от Международного банка реконструкции и развития на сумму 84 млрд японских йен (600 млн) со сроком погашения до 15 сентября 2034 года.

Депутаты Сената одобрили соответствующие Законы.