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    11:07, 21 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан получит еще один заем от Международного банка реконструкции и развития

    Мажилис принял в работу законопроект «О ратификации Соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития», передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, ақша, тенге, банк
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщил депутат Нуртай Сабильянов, соглашение о займе было подписано 12 декабря 2024 года в Астане. Однако сумма займа и сроки его погашения не были озвучены.

    — Его целью является обеспечение доступа к качественной и стабильной инфраструктуре широкополосной связи в сельских населенных пунктах, где такое обслуживание отсутствует или является недостаточным, — сказал депутат.

    Напомним, в декабре 2024 года сообщалось, что Казахстан возьмет три многомиллиардных займа на покрытие дефицита бюджета, в том числе от Международного банка реконструкции и развития на сумму 84 млрд японских йен (600 млн) со сроком погашения до 15 сентября 2034 года.

    Депутаты Сената одобрили соответствующие Законы.

    Теги:
    Законопроекты Банки Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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