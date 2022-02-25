Казахстан получит доступ к крупным внешним рынкам — МТИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) рассмотрены 15 вопросов, каждый из которых затрагивает различные сферы взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В интервью вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Жанель Кушукова рассказала, что поднятые вопросы были очень чувствительными, некоторые успешно согласовали заранее. Премьер-Министры одобрили соответствующий доклад по экономической ситуации, по промышленной сфере, промышленных субсидий и подписание документов.

Также состоялись серьезные обсуждения вопросов, в первую очередь электронной торговли. Данный вид торговли в договорной базе прописан нечетко, поскольку правовые отношения только выстраиваются и прописываются в международной правовой базе.

Помимо этого, на заседании обсуждался вопрос о внесении изменений в Договор о Евразийском Экономическом Союзе, регулирующий нормативно-правовую базу касательно требований к электронной торговле. В новой редакции планируется детально прописать следующие моменты, кто такие маркетплейсы, их положение, налогообложение, кто будет являться налогоплательщиком в данном случае, кто выступает покупателями, кто будет производителем непосредственно товаров. Все упомянутые вопросы очень чувствительны для простых граждан, заказывающих товары по электронной торговле.

В рамках заседания состоялись активные обсуждения, по большинству вопросов найдено взаимоприемлемое решение. На текущий момент имеются пара вопросов, по которым налоговые службы договорились повторно совместно проработать. Это позволит максимально облегчить процедуру, сделать ее простой, учесть бюджетные интересы стран и простых граждан.

Помимо этого, казахстанской стороной инициирован вопрос по взаимоотношениям в сфере уплаты импортных пошлин недропользователями, которые заключили контракт в 1990-2000 годах.

«У нас есть определенная позиция по данному вопросу и мы в данном случае вынесли на решение наших коллег соответствующие изъятия были предусмотрены в нынешней договорной базе, для тех контрактов, которые были заключены ранее и не предусматривали определенных моментов, которые содержатся в новой договорной базе», — прокомментировала Жанель Кушукова.

Стороны заседания договорились о проведении серии консультаций уже на следующей неделе, по поиску приемлемых решений.

«Мы были инициаторами данного интеграционного объединения, потому что наш казахстанский рынок достаточно узкий, из-за количества населения. По данной причине, очень сложно заставить прийти к нам инвесторов с хорошими проектами по производству готовых товаров, полуфабрикатов и тд. Здесь нужен большой рынок. Формирование Евразийского Экономического Союза соответственно открывает нам доступ на 180 миллионов жителей. 19 миллионов или 180 миллионов, цифра сама за себя говорит. Уже будучи частью большого рынка мы стали более интересны для инвесторов, для прочих третьих стран», — сказала Жанель Кушукова.

На сегодняшний день, Казахстан уже подписал ряд соглашений о свободной торговле с Вьетнамом, Сингапуром. Есть временное соглашение с Ираном, сейчас ведется речь о его продлении до формирования большого соглашения. В рамках расширения географии, ведутся большие переговоры с Израилем и Египтом. По планам Министерства торговли и интеграции РК следующей на подходе должна стать Индия.

«Уже в таком составе мы стали интересны для других стран. А что это означает? Это означает, что мы будем получать более привилегированный доступ на рынки тех стран, соответственно нашим производителям открываются возможности выхода на внешние рынки. А экспорт, это всегда составная часть успеха любого производителя», — резюмировала Жанель Кушукова.

Напомним, 24-25 февраля в столице Казахстане прошло заседание ЕМПС. Участие в нем приняли главы правительств Республики Армения — Н. Пашинян, Республики Беларусь — Р. Головченко, Кыргызской Республики — А. Жапаров, Российской Федерации — М. Мишустин, а также представитель государств-наблюдателей Премьер-Министр Республики Узбекистан А. Арипов.







