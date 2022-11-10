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    00:31, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан получил третьего финалиста чемпионата Азии по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определился третий финалист Казахстана на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова в полуфинале в весовой категории до 57 килограммов сразилась с филиппинкой Нести Петесио и одержала победу единогласным решением судей. Таким образом, Ибрагимова вышла в финал турнира и поборется за «золото» континентального первенства.

    В этом году Карина Ибрагимова становилась бронзовой призеркой чемпионата мира.

    Ранее у сборной Казахстана в финал ЧА-2022 в Аммане также вышли Алуа Балкибекова (48 кг) и Жайна Шекербекова (54 кг).

    Не смогли пробиться в финал четыре казахстанки — Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

    Фото: sports.kz.


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