Казахстан получил третьего финалиста чемпионата Азии по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определился третий финалист Казахстана на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова в полуфинале в весовой категории до 57 килограммов сразилась с филиппинкой Нести Петесио и одержала победу единогласным решением судей. Таким образом, Ибрагимова вышла в финал турнира и поборется за «золото» континентального первенства.

В этом году Карина Ибрагимова становилась бронзовой призеркой чемпионата мира.

Ранее у сборной Казахстана в финал ЧА-2022 в Аммане также вышли Алуа Балкибекова (48 кг) и Жайна Шекербекова (54 кг).

Не смогли пробиться в финал четыре казахстанки — Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

Фото: sports.kz.