Казахстан получил самый высокий урожай за последние 10 лет - Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в этом году собрали рекордный урожай за последние 10 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы получили самый высокий урожай за последние 10 лет. Собрано около 23 млн тонн зерновых и бобовых культур. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Общий урожай пшеницы увеличился на 30%», - сказал первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр на заседании Сената.

«С овощных культур получен богатый урожай. Их средняя производительность выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом. Этому также способствовали меры государственной поддержки. В этом году на посев и уборку урожая выделено 220 миллиардов тенге, что в 2 раза больше, чем в прошлом году», - проинформировал он.

По словам Романа Скляра, казахстанские фермеры получили 27 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива.

Также, как проинформировал первый заместитель Премьер-Министра, с начала года в стране запущено 180 инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса. Их стоимость оценивается в 132 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что Концепцию развития сельских территорий внесут в Правительство в 2023 году.



