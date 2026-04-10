Казахстан получил признание ВОЗ как зрелая фармацевтическая система

По данным ВОЗ, 62 страны (32%) достигли третьего и четвертого уровней зрелости регуляторных систем, тогда как 97 стран (50%) находятся на базовом уровне (ML1), и 35 стран (18%) — на уровне ML2.

Присвоение ML3 означает наличие эффективно функционирующей регуляторной системы, обеспечивающей контроль на всех этапах обращения лекарственных средств от допуска на рынок до мониторинга безопасности после их выхода в обращение.

Данный статус также распространяется на регулирование импортируемых вакцин и подтверждает, что национальная система обеспечивает полный цикл контроля качества, безопасности и эффективности медицинской продукции в соответствии с международными стандартами.

Оценка ВОЗ охватила ключевые направления регуляторной системы, включая регистрацию лекарственных средств, фармаконадзор, лицензирование, инспекционный контроль, рыночный надзор и надзор за клиническими исследованиями. По итогам подтверждена стабильная, прозрачная и научно обоснованная работа национальной системы регулирования.

Для граждан это означает усиление защиты: лекарственные средства проходят многоуровневую проверку качества и безопасности на протяжении всего жизненного цикла, что напрямую отражается на качестве медицинской помощи и уровне доверия к системе здравоохранения.

Для экономики страны это подтверждает рост доверия со стороны международных партнеров, повышает инвестиционную привлекательность фармацевтической отрасли, расширяет экспортный потенциал и укрепляет позиции Казахстана как центра фармацевтических компетенций.

Достижение третьего уровня зрелости является важным этапом в развитии национальной системы здравоохранения и подтверждает курс Казахстана на дальнейшее укрепление системы регулирования и внедрение международных стандартов качества, безопасности и эффективности в сфере обращения лекарственных средств.

Напомним, оценка национальной регуляторной системы проводится ВОЗ в рамках Глобального инструмента бенчмаркинга (Global Benchmarking Tool), который включает четырехуровневую шкалу зрелости — от базового уровня до продвинутого. Третий уровень является целевым и достаточным для выполнения всех ключевых регулирующих функций в соответствии с международными стандартами.

Регуляторная система Республики Казахстан оценивалась по восьми ключевым индикаторам:

национальная регуляторная система; регистрация и разрешение на продажу лекарственных средств; фармаконадзор; рыночный надзор и контроль; лицензирование; инспекция; проведение лабораторных исследований; надзор за клиническими исследованиями.

