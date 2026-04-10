Казахстан получил признание ВОЗ как зрелая фармацевтическая система
Казахстан стал первой страной среди государств СНГ, подтвердившей третий уровень зрелости (Maturity Level 3, ML3) в сфере регулирования лекарственных средств по итогам комплексной оценки Всемирной организации здравоохранения в рамках Глобального инструмента бенчмаркинга (Global Benchmarking Tool, GBT), передает Kazinform со ссылкой на ВОЗ.
По данным ВОЗ, 62 страны (32%) достигли третьего и четвертого уровней зрелости регуляторных систем, тогда как 97 стран (50%) находятся на базовом уровне (ML1), и 35 стран (18%) — на уровне ML2.
Присвоение ML3 означает наличие эффективно функционирующей регуляторной системы, обеспечивающей контроль на всех этапах обращения лекарственных средств от допуска на рынок до мониторинга безопасности после их выхода в обращение.
Данный статус также распространяется на регулирование импортируемых вакцин и подтверждает, что национальная система обеспечивает полный цикл контроля качества, безопасности и эффективности медицинской продукции в соответствии с международными стандартами.
Оценка ВОЗ охватила ключевые направления регуляторной системы, включая регистрацию лекарственных средств, фармаконадзор, лицензирование, инспекционный контроль, рыночный надзор и надзор за клиническими исследованиями. По итогам подтверждена стабильная, прозрачная и научно обоснованная работа национальной системы регулирования.
Для граждан это означает усиление защиты: лекарственные средства проходят многоуровневую проверку качества и безопасности на протяжении всего жизненного цикла, что напрямую отражается на качестве медицинской помощи и уровне доверия к системе здравоохранения.
Для экономики страны это подтверждает рост доверия со стороны международных партнеров, повышает инвестиционную привлекательность фармацевтической отрасли, расширяет экспортный потенциал и укрепляет позиции Казахстана как центра фармацевтических компетенций.
Достижение третьего уровня зрелости является важным этапом в развитии национальной системы здравоохранения и подтверждает курс Казахстана на дальнейшее укрепление системы регулирования и внедрение международных стандартов качества, безопасности и эффективности в сфере обращения лекарственных средств.
Напомним, оценка национальной регуляторной системы проводится ВОЗ в рамках Глобального инструмента бенчмаркинга (Global Benchmarking Tool), который включает четырехуровневую шкалу зрелости — от базового уровня до продвинутого. Третий уровень является целевым и достаточным для выполнения всех ключевых регулирующих функций в соответствии с международными стандартами.
Регуляторная система Республики Казахстан оценивалась по восьми ключевым индикаторам:
- национальная регуляторная система;
- регистрация и разрешение на продажу лекарственных средств;
- фармаконадзор;
- рыночный надзор и контроль;
- лицензирование;
- инспекция;
- проведение лабораторных исследований;
- надзор за клиническими исследованиями.
Ранее сообщалось, что Правительством РК одобрено Соглашение об инвестициях между Министерством здравоохранения РК и АО «Химфарм».