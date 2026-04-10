    17:53, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан получил признание ВОЗ как зрелая фармацевтическая система

    Казахстан стал первой страной среди государств СНГ, подтвердившей третий уровень зрелости (Maturity Level 3, ML3) в сфере регулирования лекарственных средств по итогам комплексной оценки Всемирной организации здравоохранения в рамках Глобального инструмента бенчмаркинга (Global Benchmarking Tool, GBT), передает Kazinform со ссылкой на ВОЗ.

    Фото: Акорда

    По данным ВОЗ, 62 страны (32%) достигли третьего и четвертого уровней зрелости регуляторных систем, тогда как 97 стран (50%) находятся на базовом уровне (ML1), и 35 стран (18%) — на уровне ML2.

    Присвоение ML3 означает наличие эффективно функционирующей регуляторной системы, обеспечивающей контроль на всех этапах обращения лекарственных средств от допуска на рынок до мониторинга безопасности после их выхода в обращение.

    Данный статус также распространяется на регулирование импортируемых вакцин и подтверждает, что национальная система обеспечивает полный цикл контроля качества, безопасности и эффективности медицинской продукции в соответствии с международными стандартами.

    Оценка ВОЗ охватила ключевые направления регуляторной системы, включая регистрацию лекарственных средств, фармаконадзор, лицензирование, инспекционный контроль, рыночный надзор и надзор за клиническими исследованиями. По итогам подтверждена стабильная, прозрачная и научно обоснованная работа национальной системы регулирования.

    Фото: ВОЗ

    Для граждан это означает усиление защиты: лекарственные средства проходят многоуровневую проверку качества и безопасности на протяжении всего жизненного цикла, что напрямую отражается на качестве медицинской помощи и уровне доверия к системе здравоохранения.

    Для экономики страны это подтверждает рост доверия со стороны международных партнеров, повышает инвестиционную привлекательность фармацевтической отрасли, расширяет экспортный потенциал и укрепляет позиции Казахстана как центра фармацевтических компетенций.

    Достижение третьего уровня зрелости является важным этапом в развитии национальной системы здравоохранения и подтверждает курс Казахстана на дальнейшее укрепление системы регулирования и внедрение международных стандартов качества, безопасности и эффективности в сфере обращения лекарственных средств.

    Фото: ВОЗ

    Напомним, оценка национальной регуляторной системы проводится ВОЗ в рамках Глобального инструмента бенчмаркинга (Global Benchmarking Tool), который включает четырехуровневую шкалу зрелости — от базового уровня до продвинутого. Третий уровень является целевым и достаточным для выполнения всех ключевых регулирующих функций в соответствии с международными стандартами.

    Регуляторная система Республики Казахстан оценивалась по восьми ключевым индикаторам:

    1. национальная регуляторная система;
    2. регистрация и разрешение на продажу лекарственных средств;
    3. фармаконадзор;
    4. рыночный надзор и контроль;
    5. лицензирование;
    6. инспекция;
    7. проведение лабораторных исследований;
    8. надзор за клиническими исследованиями.

    Ранее сообщалось, что Правительством РК одобрено Соглашение об инвестициях между Министерством здравоохранения РК и АО «Химфарм».

    Диана Калманбаева
