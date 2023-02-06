Казахстан получил право на проведение престижного турнира по дзюдо Grand Slam

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев и президент международной Федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер подписали четырехлетний контракт на проведение мирового турнира Grand Slam в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо РК.

В Париже в рамках Grand Slam состоялось подписание контракта, по условиям которого Казахстан станет местом проведения одного из самых престижных международных турниров по дзюдо с 2023 по 2026 годы. Казахстане один из самых престижных мировых турниров получил эксклюзивное название Qazaqstan barysy Grand Slam. На турнире в Казахстане дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.

Кроме того, после окончания соревнований будет проводиться международный тренировочный лагерь по дзюдо на регулярной основе.

Во время церемонии подписания президент международной Федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер сказал, что для IJF огромная честь передать право проведения турнира стране, в которой так много талантливых спортсменов и любителей зрелищного вида спорта. «Казахстан имеет большую историю в дзюдо, в том числе, проводя большое количество крупных турниров. Уверен, что проведение Grand Slam в вашей стране придаст новый импульс как развитию дзюдо, так и его популяризации», - подчеркнул Мариус Визер.

Президент Федерации дзюдо Куанышбек Есекеев отметил, что получение нашей страной права на проведение Grand Slam с 2023 по 2026 гг. огромным достижением Федерации дзюдо и общей заслугой всех спортсменов, достойно выступающих под нашим флагом на международных турнирах.

«Важно также понимать, что Казахстан имеет внушительный опыт проведения крупнейших соревнований по дзюдо - в нашей стране регулярно проводились соревнования Гран-при, турнир Masters, чемпионат мира среди мужчин и женщин, несколько раз чемпионат Азии, а также чемпионат мира среди кадетов. И самое главное - наши дзюдоисты по праву считаются одними из лучших на мировой арене, демонстрируя высокие спортивные достижения», - отметил К. Есекеев.

На Grand Slam в Париже казахстанские дзюдоисты завоевали две медали. Так, Абиба Абажукынова, выступающая в весовой категории до 48 кг среди женщин, завоевала бронзовую медаль на Grand Slam – в поединке за бронзу казахстанская дзюдоистка победила Ли Хе-Кёнг из Южной Кореи. У мужчин в весовой категории до 73 кг казахстанец Данияр Шамшаев занял 3 место и пополнил копилку сборной Казахстана ещё одной бронзовой медалью.

В Федерации дзюдо прокомментировали, что «более чем успешное выступление наших дзюдоистов стало возможным благодаря мастерству и воле к победе талантливых спортсменов, системной работе всего тренерского штаба и менеджеров команды». В Grand Slam в Париже принимают участие 520 спортсменов из 82 стран мира.