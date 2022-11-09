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    17:25, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан получил первого финалиста чемпионата Азии-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Жайна Шекербекова провела полуфинальный поединок на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале в весовой категории до 54 кг соперницей Шекербековой была Хуан Сяо Вень из Тайваня. Бой закончился победой спортсменки из Казахстана — единогласным решением судей. Таким образом, Шекербекова вышла в финал турнира и поборется за золотую медаль континентального первенства.

    Жайна Шекербекова становилась финалисткой Азиатских игр и выигрывала «бронзу» на чемпионате мира. Что касается ее выступлений на ЧА-2022 в Аммане, то ранее по ходу турнира она также победила японку Нариту Хану.


    Фото: sports.kz

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