Казахстан получил первого финалиста чемпионата Азии-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Жайна Шекербекова провела полуфинальный поединок на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 54 кг соперницей Шекербековой была Хуан Сяо Вень из Тайваня. Бой закончился победой спортсменки из Казахстана — единогласным решением судей. Таким образом, Шекербекова вышла в финал турнира и поборется за золотую медаль континентального первенства.

Жайна Шекербекова становилась финалисткой Азиатских игр и выигрывала «бронзу» на чемпионате мира. Что касается ее выступлений на ЧА-2022 в Аммане, то ранее по ходу турнира она также победила японку Нариту Хану.

Фото: sports.kz