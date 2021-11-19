Казахстан получил новую партию вакцины Рfizer

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 18 ноября в Алматы прибыла очередная партия вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer (Comirnaty). В состав груза вошли 266 760 доз. Всего Единый дистрибьютор по итогам проведенных переговоров с компанией Pfizer, закупил 4 млн. 230 тысяч доз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Противоковидный препарат разработан американской компанией Pfizer и германской технологической компанией BioNTech. Вакцина Comirnaty Pfizer/BioNTech разрешена для экстренного использования ВОЗ.

Прибывшая вакцина в оперативном порядке согласно разнарядке КСЭК МЗРК направлена в регионы страны. Поставка вакцины Comirnaty осуществляется напрямую на склады управлений здравоохранения регионов. Транспортировка вакцин ведется по принципу «холодовой цепи» — на каждом из этапов обеспечивается строгое поддержание температурного режима. При этом на каждом уровне – своя ответственная организация и ответственные лица.

Оператором логистики вакцины является международная логистическая компания UPS, являющейся партнером компании Pfizer, специализирующаяся на перевозках вакцины Comirnaty. Компания UPS транспортирует вакцины в специальных транспортировочных контейнерах «Softbox» компании «Pfizer», поддерживающих ультранизкий температурный режим.

В компании Pfizer разработали подробные логистические планы и инструменты для обеспечения эффективной транспортировки, хранения и мониторинга температуры. Имеются чёткие инструкции по хранению и транспортировке вакцины с соблюдением холодовой цепи.

Чтобы четко следовать инструкции хранения вакцины и не допустить негативных последствий, проведены мероприятия по подготовке к доставке и применению вакцины Comirnaty. Главным санитарным врачом страны утверждены методические рекомендации по вакцинации населения против коронавирусной инфекции вакциной Comirnaty.

Произведена готовность всех медицинских организаций, где будет проводиться вакцинация препаратом Comirnaty. В соответствии с рекомендованными производителем требованиями к холодовой цепи были закуплены морозильные оборудования для хранения в режиме ультранизкой температуры -60 -90 Сo. Также, закуплен необходимый запас шприцев для разведения и введения вакцины.

Компанией Pfizer соответствующий персонал, участвующий в проведении вакцинации, был обучен правильному, безопасному и эффективному обращению с вакциной и ее применению. Представительство фармацевтической компании Pfizer в Казахстане создало специализированный сайт - руководство на казахском и русском языках о вакцине Comirnaty. На сайте размещена вся информация о вакцине, способах её применения и хранения, результатах клинических испытаний.

Единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация» при закупе и дистрибьюции медикаментов в приоритете – качество и безопасность, а также соблюдение температурного режима во время хранения и транспортировки вакцин.