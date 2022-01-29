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Казахстан получил новую партию китайской вакцины Sinopharm

29 Января 2022 19:31
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Казахстан получил новую партию китайской вакцины Sinopharm

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 29 января при содействии Посольства РК в КНР, из Пекина в Алматы прибыла очередная партия вакцины против COVID-19 производства корпорации Sinopharm (VeroCell). В состав груза вошли два млн доз. Доставленные дозы позволят продвинуться в завершении массовой вакцинации населения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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Прибывшая вакцина после завершения процедуры стикерования, в оперативном порядке согласно разнарядки КСЭК МЗРК будет направлена в регионы страны. И в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан.

Противоковидный препарат разработан Пекинским институтом биологических продуктов и одобрен ВОЗ весной этого года, он признан в 45 странах мира. Вакцина инактивированная, двухдозная. Срок хранения – 24 месяца.

Единым дистрибьютором логистика иммунобиологических препаратов осуществляется с соблюдением всех стандартов GMP и GDP, а также «холодовой цепи».

Особенность вакцины Sinopharm в том, что, процесс ее доставки не требует морозильной камеры, хранится и транспортируется при температуре плюс +2 +8 градусов. Напомним, Казахстан уже получал четыре млн доз препарата Пекинского института биологической продукции компании Sinopharm, а также в конце апреля миллион доз, выпущенного в ОАЭ под торговым названием Hayat-Vax.

«Транспортировка вакцины ведется по принципу «холодовой цепи» — на каждом из этапов обеспечивается строгое поддержание температурного режима. При этом на каждом уровне – своя ответственная организация.

Транспортировка вакцин проходит в четыре этапа:

1. От производителя до хабов Единого дистрибьютора;

2. От хабов Единого дистрибьютора на склады управлений здравоохранения регионов;

3. От складов управлений здравоохранения регионов в медицинские организации;

4. Хранение в медицинских организациях до применения», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.


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#Здравоохранение   #Китай   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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