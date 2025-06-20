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    19:38, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан получил контроль над урановым предприятием, совместным с Россией

    Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» получил контроль над совместным предприятием ТОО «СП «Буденовское», передает корреспондент агентства Кazinform.

    Казахстан получил контроль над урановым предприятием, совместным с Россией
    Фото: «Казатомпром»

    Об этом стало известно из финансовой отчетности фонда, опубликованной KASE. 

    Как отмечается в документе, соответствующие изменения были внесены в Устав и Соглашение о разделе продукции. С начала 2024 года ключевые решения в рамках управления предприятием принимаются простым большинством голосов. При этом доля участия казахстанской стороны формально осталась прежней — 51%.

    В отчетности указывается, что контроль над активом был получен без дополнительных денежных выплат. Вместе с тем, в результате переоценки ранее принадлежавшей доли фонд признал разовую прибыль в размере 295,7 млрд тенге, а справедливая стоимость этой доли на момент получения контроля составила 302,9 млрд тенге.

    Независимая оценка активов и обязательств предприятия привела к увеличению общей справедливой стоимости «СП «Буденовское» до 707,1 млрд тенге. Основным фактором этого роста стала переоценка права недропользования.

    ТОО «СП «Буденовское» признано стратегически важным активом. Его запасы оцениваются в 114 тысяч тонн урана, что делает его одним из ключевых месторождений отрасли.

    Ранее мы сообщали, какие иностранные компании добывают уран в Казахстане. 

    Теги:
    Добыча Казахстан Уран KASE Россия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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