Казахстан получил контроль над урановым предприятием, совместным с Россией

Об этом стало известно из финансовой отчетности фонда, опубликованной KASE.

Как отмечается в документе, соответствующие изменения были внесены в Устав и Соглашение о разделе продукции. С начала 2024 года ключевые решения в рамках управления предприятием принимаются простым большинством голосов. При этом доля участия казахстанской стороны формально осталась прежней — 51%.

В отчетности указывается, что контроль над активом был получен без дополнительных денежных выплат. Вместе с тем, в результате переоценки ранее принадлежавшей доли фонд признал разовую прибыль в размере 295,7 млрд тенге, а справедливая стоимость этой доли на момент получения контроля составила 302,9 млрд тенге.

Независимая оценка активов и обязательств предприятия привела к увеличению общей справедливой стоимости «СП «Буденовское» до 707,1 млрд тенге. Основным фактором этого роста стала переоценка права недропользования.

ТОО «СП «Буденовское» признано стратегически важным активом. Его запасы оцениваются в 114 тысяч тонн урана, что делает его одним из ключевых месторождений отрасли.

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