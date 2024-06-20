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    16:23, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан получил еще одну лицензию на Паралимпиаду-2024

    Зульфия Габидуллина
    Фото: Центр спортивной подготовки

    Зульфия Габидуллина, чемпионка Паралимпийских игр по параплаванию (Рио-2016), получила лицензию на участие в XVII летних Паралимпийских играх в Париже-2024. Это будет её четвёртое выступление на Паралимпийских играх от Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки.

    Таким образом, Казахстан уже имеет 14 лицензий на предстоящие летние Паралимпийские игры в Париже-2024. Среди обладателей лицензий - Давид Дегтярев в парапауэрлифтинге, Дастан Мукашбеков в паралёгкой атлетике, сборная по волейболу сидя, Еркин Габбасов - в парапулевой стрельбе, Спатай Бибарыс и Жаныл Балтабаева - в параканоэ, Нурлан Домбаев, Камиля Досмалова и Нышан Омирали - в паратаэквондо, а также Али Махулбеков - в паранастольном теннисе.

    Паралимпийские игры Париж-2024 состоятся с 28 августа по 8 сентября. Соревнования пройдут по 23 дисциплинам. Отборочные турниры продлятся до 15 июля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Олимпиада Параспорт
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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