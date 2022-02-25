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Казахстан получил еще три медалиста «малого чемпионата мира»
25 Февраля 2022 00:00
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СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - На международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария) в дневной сессии выступили четыре казахстанских боксера — все они провели четвертьфинальные бои. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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У мужчин на ринг вышел Махмуд Сабырхан (54 кг), у женщин — Алуа Балкибекова (48 кг), Валентина Хальзова (70 кг) и Анастасия Баязитова (81 кг).
Результаты их боев:
Мужчины
54 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Максим Чернышев (Россия) — 5:0
Женщины
48 кг. Алуа Балкибекова (Казахстан) — Анна Охота (Украина) — 2:3
70 кг. Валентина Хальзова (Казахстан) — Дарима Сандакова (Россия) — победа Хальзовой отказом соперницы после первого раунда
81 кг. Анастасия Баязитова (Казахстан) — Сохиба Рузметова (Узбекистан) — 5:0.
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