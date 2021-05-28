Казахстан получил ещё одну лицензию на Олимпийские игры в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по стендовой стрельбе Зоя Кравченко принесла сборной Казахстана олимпийскую лицензию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Это стало возможным после чемпионата Европы по стендовой стрельбе, по итогам которого состоялось распределение Международной Федерацией спортивной стрельбы (ISSF) дополнительных квот.

Согласно рейтингу, одна из путевок была выдана нашей спортсменке Зое Кравченко (квота не является именной). Кравченко успешно выступила на этапе Кубка мира в Индии, завоевав в финале личного зачета серебряную медаль и в командном соревновании золотую в упражнении «скит».

Стоит отметить, что в этом виде спорта распределение дополнительных лицензий пройдет до 7 июня 2021 года. У Казахстана в этом виде спорта теперь две путевки. Ранее отличилась Сарсенкуль Рысбекова.

Всего в активе сборной Казахстана уже 61 лицензия.