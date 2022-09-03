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    23:23, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан получил еще одного финалиста на US Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Аружан Сагандыкова вышла в финал квалификации среди юниоров на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    полуфинальной встрече Сагандыкова сыграла с представительницей Японии Харукой Хасегавой и одержала победу в упорном матче в трех сетах со счетом 6:4, 3:6 и 10:7. Матч продлился один час и 56 минут.

    В финале квалификации среди юниоров Сагандыкова, которая занимает 1506-е место в рейтинге WTA, встретится с победительницей пары Пареха — Пьестрынска.

    Ранее другая юниорка из Казахстана Сандугаш Кенжибаева также вышла в финал квалификации.


    Фото: sports.kz

    Теги:
    Спорт Теннис
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