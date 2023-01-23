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Казахстан получил четвертого финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу

23 Января 2023, 17:55
Казахстан получил четвертого финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Абзал Серик провел полуфинальный бой на чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За выход в финал в весовой категории до 67 килограммов Серик сразился с представителем Камбоджи Пенхом Вантхунгом. Этот поединок закончился победой казахстанца единогласным решением судей. В первом и третьем раундах рефери отсчитал Вантхунгу нокдаун.

Таким образом, Абзал Серик вышел в финал турнира и будет претендовать на «золото» континентального первенства.

Ранее в финал чемпионата Азии в составе мужской сборной Казахстана также вышли Санжар Ташкенбай (48 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг) и Махмуд Сабырхан (57 кг). За выход в финал у Казахстана сегодня также поборются Сабыржан Аккалыков (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Ерхат Бекзат (92 кг) и Аманат Сабыргали (+92 кг).


Фото: sports.kz

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