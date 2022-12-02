Казахстан получил 210 тысяч доз вакцины Pfizer против КВИ

2 Декабря 2022, 14:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан в качестве гуманитарной помощи получил 210 тыс. доз вакцины Pfizer против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы получили гуманитарную помощь из Словакии. И даем доступ всем гражданам, кто хочет привиться. 210 тыс. доз Pfizer – это все вместе. В основном население получает ревакцинацию одной (бустерной) дозой», - сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният в кулуарах правительственного часа в Сенате Парламента РК.

Всего, по ее словам, в Казахстане имеется три вида вакцин. Это около 700 тыс. доз QazVac, Sinopharm и Pfizer.

«Прививки идут, ревакцинацию население получает ежесуточно примерно 2-3 тыс. человек прививаются, идут на ревакцинацию», - добавила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что на 2 декабря 2022 года первым компонентом против коронавирусной инфекции в Казахстане провакцинировано 10 млн 848 тыс. 224 человека, вторым компонентом – 10 млн 613 тыс. 150 человек. Ревакцинировано – 5 млн 666 тыс. 112 казахстанцев.