Казахстан полностью приостановил выезд спортсменов за границу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан полностью приостановил выезд спортсменов за границу. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами полностью приостановлен выезд наших спортсменов за границу, приостановлена деятельность фитнес и тренажерных залов, спортивных комплексов, приостановлены занятия в государственных детско-юношеских спортивных школах», - сказал Уркен Бисакаев.

Наравне с этим, как сообщил вице-министр, отменены 15 международных спортивных соревнований, запланированные на территории РК, в которых планировалось участие иностранных спортсменов.

«Отменены все события по всем видам спорта. Много вопросов поступает касательно хоккейной команды «Барыс», руководство клуба разместило на своем сайте информацию об отказе от участия в Кубке Гагарина, при этом КХЛ пока официальных объявлений не делало», - добавил Уркен Бисакаев.