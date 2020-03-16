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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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Казахстан полностью приостановил выезд спортсменов за границу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан полностью приостановил выезд спортсменов за границу. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Нами полностью приостановлен выезд наших спортсменов за границу, приостановлена деятельность фитнес и тренажерных залов, спортивных комплексов, приостановлены занятия в государственных детско-юношеских спортивных школах», - сказал Уркен Бисакаев.
Наравне с этим, как сообщил вице-министр, отменены 15 международных спортивных соревнований, запланированные на территории РК, в которых планировалось участие иностранных спортсменов.
«Отменены все события по всем видам спорта. Много вопросов поступает касательно хоккейной команды «Барыс», руководство клуба разместило на своем сайте информацию об отказе от участия в Кубке Гагарина, при этом КХЛ пока официальных объявлений не делало», - добавил Уркен Бисакаев.
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