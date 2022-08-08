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Казахстан покинул топ-5 рейтинга всемирной шахматной олимпиады
8 Августа 2022 23:33

Казахстан покинул топ-5 рейтинга всемирной шахматной олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская сборная Казахстана спустились в рейтинге всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в индийском городе Ченнай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщается на сайте соревнования.

Казахстанские шахматистки на данный момент занимают восьмое место в рейтинге турнира после поражения сборной Индии со счетом 0,5-3,5. Перед матчем казахстанки располагались на третьей позиции, а индийские спортсменки на втором. Индийская команда после триумфа над Казахстаном возглавила рейтинг.

Это поражение стало вторым для казахстанской сборной после проигрыша Азербайджану со счетом 1-3.


Фото: sports.kz





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