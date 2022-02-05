+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан показал свой лучший результат на Олимпиаде-2022

5 Февраля 2022 20:02
Поделиться:
Казахстан показал свой лучший результат на Олимпиаде-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по шорт-треку выступила в утешительном финале в смешанной командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 6 февраля
Изменения в итоговом протоколе: казахстанские шорт-трекисты стали пятыми в смешанной эстафете в Пекине Результат нас радует: Денис Никиша – о выступлении на смешанной эстафете Ошибся в тактическом плане - Адиль Галиахметов прокомментировал свое первое выступление на Олимпийских играх-2022

В финале В должны были участвовать четыре сборные, которые не смогли выйти в финал А, где будут разыграны медали, однако после дисквалификации команд России и США их осталось лишь две — Казахстан и Нидерланды. Сборная Казахстана, которую представляли Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова и Денис Никиша, заняла второе место. Таким образом, итоговое место Казахстана в смешанной эстафете — шестое. На данный момент это лучшее место Казахстана на Олимпиаде-2022 из всех выступивших спортсменов.

Ранее в шорт-треке у Казахстана также выступил Адиль Галиахметов — он не смог пройти квалификацию на дистанции 1000 метров.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 6 февраля
Изменения в итоговом протоколе: казахстанские шорт-трекисты стали пятыми в смешанной эстафете в Пекине
Результат нас радует: Денис Никиша – о выступлении на смешанной эстафете
Ошибся в тактическом плане - Адиль Галиахметов прокомментировал свое первое выступление на Олимпийских играх-2022
Популярное
1 Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие
2 Самая дешевая говядина по Казахстану продается в Таразе
3 Новое видео нападений на полицейских и военных во время январских беспорядков появилось в сети
4 О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК
5 Шавкат Рахмонов оказался тяжелее своего соперника по третьему бою в UFC
6 Сколько сотрудников полиции и военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе январских событий
Читайте также
Я боролся, я показал все, что смог - Дмитрий Рейхерд подвел итоги выступления на Олимпиаде в Пекине
Сборная Казахстана по шорт-треку осталась без медалей Олимпиады в Пекине
Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие
Самая дешевая говядина по Казахстану продается в Таразе
Новое видео нападений на полицейских и военных во время январских беспорядков появилось в сети
О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК
Шавкат Рахмонов оказался тяжелее своего соперника по третьему бою в UFC
Сколько сотрудников полиции и военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе январских событий
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив