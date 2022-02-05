Казахстан показал свой лучший результат на Олимпиаде-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по шорт-треку выступила в утешительном финале в смешанной командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале В должны были участвовать четыре сборные, которые не смогли выйти в финал А, где будут разыграны медали, однако после дисквалификации команд России и США их осталось лишь две — Казахстан и Нидерланды. Сборная Казахстана, которую представляли Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова и Денис Никиша, заняла второе место. Таким образом, итоговое место Казахстана в смешанной эстафете — шестое. На данный момент это лучшее место Казахстана на Олимпиаде-2022 из всех выступивших спортсменов.

Ранее в шорт-треке у Казахстана также выступил Адиль Галиахметов — он не смог пройти квалификацию на дистанции 1000 метров.