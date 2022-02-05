Казахстан показал свой лучший результат на Олимпиаде-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по шорт-треку выступила в утешительном финале в смешанной командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В финале В должны были участвовать четыре сборные, которые не смогли выйти в финал А, где будут разыграны медали, однако после дисквалификации команд России и США их осталось лишь две — Казахстан и Нидерланды. Сборная Казахстана, которую представляли Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова и Денис Никиша, заняла второе место. Таким образом, итоговое место Казахстана в смешанной эстафете — шестое. На данный момент это лучшее место Казахстана на Олимпиаде-2022 из всех выступивших спортсменов.
Ранее в шорт-треке у Казахстана также выступил Адиль Галиахметов — он не смог пройти квалификацию на дистанции 1000 метров.
- Изменения в итоговом протоколе: казахстанские шорт-трекисты стали пятыми в смешанной эстафете в Пекине
- Результат нас радует: Денис Никиша – о выступлении на смешанной эстафете
- Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 6 февраля
- Ошибся в тактическом плане - Адиль Галиахметов прокомментировал свое первое выступление на Олимпийских играх-2022
- Я боролся, я показал все, что смог - Дмитрий Рейхерд подвел итоги выступления на Олимпиаде в Пекине
- Сборная Казахстана по шорт-треку осталась без медалей Олимпиады в Пекине
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана