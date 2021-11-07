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Казахстан показал лучший результат на ЧМ по боксу за восемь лет

7 Ноября 2021 10:26
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Казахстан показал лучший результат на ЧМ по боксу за восемь лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завоевала пять медалей (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) на чемпионате мира-2021 по боксу в Белграде. Это лучший результат команды со времен домашнего турнира в Алматы в 2013 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На ЧМ-2013 в Алматы Казахстан произвел настоящий фурор, выиграв восемь медалей, четыре из которых — золотые. Однако на последующих чемпионатах мира, вплоть до ЧМ-2021, отечественные боксеры не могли завоевать больше одной золотой медали. Ниже представлены результаты Казахстана на пяти последних чемпионатах мира.


ЧМ-2013 (Алматы) — 4-2-2 (8), 1-е место
ЧМ-2015 (Доха) — 0-2-0 (2), 8-е место
ЧМ-2017 (Гамбург) — 1-2-3 (6), 3-е место
ЧМ-2019 (Екатеринбург) — 1-1-4 (6), 3-е место
ЧМ-2021 (Белград) — 2-2-1 (5), 2-е место


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