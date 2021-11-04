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    12:49, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан показал худший результат за шесть лет на ЧМ по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полуфинале чемпионата мира по боксу в Белграде сборную Казахстана представят пять боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Отметим, что по количеству полуфиналистов это худший результат казахстанской команды с ЧМ-2015, когда в Дохе в число призеров попали лишь два спортсмена. Что касается ЧМ-2017 в Гамбурге и ЧМ-2019 в Екатеринбурге, то там в полуфинале от сборной Казахстана выступили по шесть боксеров.

    Напомним, за выход в финал ЧМ-2021 в Белграде у Казахстана поборются Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг). Полуфинальные бои пройдут 4 ноября.


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