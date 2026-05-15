Казахстан подтвердил приверженность укреплению сотрудничества в формате БРИКС

Первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев принял участие в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС, состоявшемся в городе Нью-Дели (Индия), передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

В ходе мероприятия был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов международной и региональной повестки, включая перспективы реформирования глобальной системы управления, укрепление многостороннего взаимодействия, обеспечение стабильного экономического роста, развитие торгово-экономических связей, а также кооперацию в сферах цифровой трансформации, энергетики и меры противодействия изменению климата.

В своих выступлениях Е. Ашикбаев акцентировал внимание на важности дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества, развития международных транспортно-логистических коридоров и взаимосвязанности, продвижения цифровой трансформации и искусственного интеллекта, а также расширения промышленной кооперации, технологического обмена и энергетического взаимодействия, включая развитие «зеленой» энергетики и критических минералов. При этом подчеркнул возрастающее значение БРИКС как одного из ключевых механизмов формирования более справедливой, инклюзивной и сбалансированной архитектуры глобального управления. Подтвердив приверженность Казахстана как страны-партнера БРИКС практико-ориентированному взаимодействию в объединении, обозначил приоритетность углубления связей в сферах торговли, инвестиций, транспортной связанности и инновационного развития.

Отдельное внимание уделено вопросам устойчивого развития, включая обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, а также продвижение климатической повестки с учетом интересов развивающихся государств. В данном контексте Е. Ашикбаев отметил инициативу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по воде под эгидой ООН, нацеленной на консолидацию разрозненных международных усилий в водной сфере.

Вместе с тем, на полях мероприятия Е. Ашикбаев провел ряд двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром, а также с руководителями внешнеполитических ведомств государств — членов и партнеров БРИКС. В ходе переговоров затронуты актуальные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении кооперации в формате БРИКС и продвижении совместных инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития и повышение стабильности глобальной экономики.

Республика Казахстан является страной-партнером БРИКС с 1 января 2025 года. В 2026 году председательство в БРИКС осуществляет Республика Индия под девизом «Формирование жизнестойкости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития».