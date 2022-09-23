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Казахстан подписал соглашения о безвизовых режимах с Доминиканой, Албанией и Парагваем

Редактор:  
Алла Серикбаева
23 Сентября 2022, 13:26
Казахстан подписал соглашения о безвизовых режимах с Доминиканой, Албанией и Парагваем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан подписал в Нью-Йорке межправительственные соглашения об освобождении от визовых требований с Доминиканской Республикой, Албанией и Парагваем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Заместитель Премьер-Министра-министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел в Нью-Йорке раздельные переговоры с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт, главами внешнеполитических ведомств Нидерландов Вопке Хукстра, Парагвая Хулио Рамиресом, Доминиканской Республики Роберто Альваресом, Албании Олта Джачка и ОАЭ Абдаллой аль Нахайяном.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с указанными странами и организацией.

По итогам переговоров с Доминиканской Республикой подписаны межправительственные соглашения об освобождении от визовых требований для владельцев национальных паспортов, а также дипломатических и служебных паспортов, а с Албанией – соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

С Парагваем также подписано межправительственное соглашение об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.


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Фото : gov.kz


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