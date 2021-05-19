Казахстан подписал соглашение с Авиационными властями Ирландии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наша страна в лице Авиационной администрации Казахстана подписала соглашение с Авиационными властями Ирландии о передачи обязанностей по контролю и надзору за воздушными судами, зарегистрированными в Ирландии и эксплуатируемыми казахстанскими авиакомпаниями по договорам сухого лизинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МИИР РК.

В церемонии подписания приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, директор Ирландского авиационного управления Диармуд О’Конгэйл, председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, Генеральный директор ААК Питер Гриффитс.

«На сегодняшний день национальный перевозчик «Эйр Астана» эксплуатирует свои самолеты, зарегистрированные в Арубе. Их лицензирование, летная годность и сертификация летного состава в основном также осуществляются в этой стране. Такое решение было необходимо в период «черного списка», чтобы авиакомпания могла осуществлять важные полеты в Европу. Министерство работает над тем, чтобы в 2024 году можно было регистрировать современные воздушные суда в реестре Казахстана.

Для осуществления этой цели для начала необходимо начать перевод воздушного флота в реестр Ирландии в рамках двухэтапного процесса, который занимает около двух лет. Мера позволит создать необходимые условия для соответствия нормативным стандартам EASA (Европейское агентство по безопасности полетов)», - говорится в сообщении МИИР РК.