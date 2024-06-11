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    13:22, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан подписал соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС

    Казахстан подписал соглашение о строительстве ГЭС
    Фото: кабмин КР

    Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Межведомственное соглашение между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном о строительстве ГЭС-1 на реке Нарын было подписано на международном инвестиционном энергетическом форуме в Вене.

    По данным пресс-службы кабмина КР, на международном инвестиционном энергетическом форуме также создан Координационный донорский комитет по строительству ГЭС-1. В его состав вошли Всемирный банк, Фонд ОПЕК, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие. Первая сессия данного комитета состоится текущей осенью.

    Установленная мощность станции составит 1 860 мегаватт со среднегодовой выработкой 5,6 млрд киловатт-час электроэнергии. Полезный объем водохранилища 2,870 млн м³. Предварительная смета строительства составляет свыше $ 4 млрд.

    Теги:
    Казахстан Австрия Узбекистан Кыргызстан Энергетика
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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